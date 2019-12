Mundo Avião da Força Aérea do Chile desaparece com 38 pessoas a bordo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

O avião iria para a Antártida (foto) Foto: Maurício de Almeida/TV Brasil Na Antártida. (Foto: Maurício de Almeida/TV Brasil) Foto: Maurício de Almeida/TV Brasil

A Força Aérea do Chile informou, na madrugada desta terça-feira (10), que busca possíveis sobreviventes do acidente com um avião C-130 Hércules. A aeronave desapareceu com 38 pessoas a bordo na segunda-feira (09), durante um voo para a Antártida, e seu paradeiro é desconhecido.

O avião partiu da cidade de Punta Arenas às 16h55min (horário local e de Brasília) e perdeu contato com a base de controle às 18h13min. Das 38 pessoas a bordo, 17 eram tripulantes e 21 eram passageiros, dos quais 15 são da Força Aérea chilena, três são militares do Exército e três são civis (duas pessoas da empresa de engenharia Inproser e uma da Universidade de Magallanes).

Quando desapareceu, o avião estava a 700 quilômetros de Punta Arenas e a 500 quilômetros de seu destino na Antártida, detalhou o diretor de Imprensa e Operações da Força Aérea do Chile, general Francisco Torres.

A autonomia de voo da aeronave expirou no início da madrugada desta terça, o que levou a Força Aérea a considerar o C-130 Hércules “sinistrado”.

