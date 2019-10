Um avião Boeing B-17 caiu na manhã desta quarta-feira (2) quando tentava pousar no aeroporto de Windsor Locks, na costa leste dos Estados Unidos. A aeronave tinha 13 pessoas a bordo. Foram confirmadas as mortes de sete pessoas. O Boeing B-17 – modelo militar usado na Segunda Guerra Mundial – estava sob uso de civis da The Collings Foundation, grupo educacional de história da aviação.

