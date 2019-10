Avião da Segunda Guerra Mundial cai em aeroporto nos Estados Unidos; ao menos sete pessoas morrem

Um avião Boeing B-17 caiu na manhã desta quarta-feira (2) enquanto tentava pousar no aeroporto de Windsor Locks, na costa leste dos Estados Unidos. A aeronave estava com 13 pessoas a bordo, e as autoridades confirmaram a morte de sete pessoas. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal The Washington Post.

De acordo com testemunhas, o avião caiu sobre uma estrutura de manutenção ao tentar pousar momentos depois de a aeronave apresentar problemas na decolagem. Rolos de fumaça preta podiam ser vistos à distância.

O Boeing B-17 – modelo militar usado na Segunda Guerra Mundial – estava sob uso de civis da The Collings Foundation, grupo educacional de história da aviação.

O nome das vítimas não foi divulgado até o momento. De acordo com as autoridades locais, os seis sobreviventes sofreram ferimentos – sabe-se que alguns foram internados em estado grave; não se sabe quantos, porém, correm risco de morrer. Houve, ainda, um ferido em terra.

Entre os ocupantes, estavam dois bombeiros e um integrante da Guarda Nacional Aérea do Estado de Connecticut. As autoridades não informaram se essas pessoas estão entre os mortos ou se foram socorridas com vida.

Queda após decolagem

De acordo com o site FlightAware, o avião caiu cerca de cinco minutos depois de levantar voo. Os dados mostram que o Boeing voou cerca de 13 quilômetros e atingiu altitude de 244 metros.

Testemunhas disseram à agência de notícias Associated Press que a aeronave tentava, sem sucesso, ganhar altitude. Ouviu-se sons de pequenas explosões, e fumaça começou a sair da parte traseira do avião, que tentou pousar em seguida.

“Então, ouvimos um estrondo e toda a fumaça subiu. Percebemos que não era nada de bom”, narrou a testemunha Brian Hamer à AP.

Colunas de fumaça

Imagens de TV das redes sociais mostraram chamas e colunas de fumaça preta na cena do acidente. O avião decolou às 9h45, de acordo com James Rovella, comissário do Departamento dos Serviços de Emergência e Proteção Pública. Membros da tripulação avisaram à torre de controle cerca de cinco minutos depois que estavam passando por alguma dificuldade.

Por causa da idade do avião, não está claro se ele estava equipado com a chamada “caixa-preta”, que armazena registros do voo e poderia ajudar a esclarecer o que deu errado.

O aeroporto foi temporariamente fechado, deixando centenas de pessoas retidas, mas pelo menos uma pista reabriu após as 14h.

O avião, também conhecido por Fortaleza Voadora, pertencia à Collings Foundation, de Massachusetts, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira. Era um dos cinco aviões vintage no aeroporto que participariam de um evento especial.

A fundação organiza o evento Wings of Freedom Tour de aviões da 2ª Guerra e outro semelhante com aeronaves da era do Vietnã. Segundo ela, as pessoas podem pagar para voar nas aeronaves. Segundo o senador democrata Richard Blumenthal, que representa o Estado, o acidente pode forçar a revisão das regras relativas à operação de tais aeronaves antigas.

