Avião de pequeno porte cai em área residencial em Belo Horizonte; três pessoas morrem

Um avião de pequeno porte, prefixo PR-ETJ, caiu, na manhã desta segunda-feira (21), na esquina das ruas Minerva com Belmiro Braga, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou três mortos e três feridos.

A tragédia aconteceu em uma área residencial, perto do aeroporto Carlos Prates, de onde a aeronave havia acabado de decolar com destino a Ilhéus (BA). Carros pegaram fogo após a queda do avião. Foram ouvidas pelo menos duas explosões. A fumaça preta tomou conta da região.

As causas do acidente serão investigadas. A tragédia ocorreu no mesmo local onde, em 13 de abril, outro avião caiu, deixando um morto.