Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em avenida movimentada nos EUA

De acordo com informações divulgadas pelo portal RedeTV! um avião de pequeno porte “estacionou” em um movimentada avenida de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O pouso de emergência foi feito com sucesso e ninguém ficou ferido.

A imprensa local afirma que o soldado Clint Thompson estava dirigindo pela Pacific Avenue South, também conhecida como State Route 7, quando notou que o avião estava descendo e se aproximando da pista.

Ao perceber que a aeronave ia realmente pousar, o soldado ligou as luzes de emergência para bloquear o tráfego e evitar acidentes. A câmera de seu carro flagrou o momento do pouso e o vídeo foi divulgado no Twitter da polícia de Washington.

De acordo com Johnna Batiste, porta-voz da Patrulha Estadual de Washington, o monomotor modelo prop KR2 precisou fazer o pouso de emergência devido a uma “falha no sistema de combustível”. “O policial Thompson estava no lugar certo na hora certa e testemunhou o avião fazendo um pouso de emergência”, afirmou Batiste.

