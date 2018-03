Avião decola com porta aberta e “perde” carga de ouro e prata

Um avião russo lotado de metais preciosos despejou uma valiosa carga durante a decolagem e espalhou barras de ouro e prata pela pista e pelos arredores do aeroporto da Sibéria. A aeronave da companhia Antonov parou no terminal de Yakutsk para abastecer e, ao retomar a viagem, levantou voo com a porta aberta.

Investigadores estimam que a falha tenha espalhado quase 200 barras extraídas da mina de ouro Kupol pela região remota de Chukotka, na quinta-feira (15). Um representante do governo local destacou que o material despejado pesava 3,4 toneladas. A carga total em transporte, formada pelos pacotes de metais concentrados, tinha peso estimado em 9,3 toneladas.

“Assim que ganhou altura, a porta foi danificada pelo deslocamento da carga e parte dela foi espalhada pela pista”, explicou o Comitê Investigativo da Rússia, em comunicado no Telegram.

A tripulação foi forçada a pousar de volta no aeroporto. A polícia local isolou a área para prevenir que a população se aproximasse da valiosa carga, segundo o portal “Yakutmedia”.

“Apenas parte do ouro caiu”, ressaltou o representante do governo, que informou a recuperação de 172 barras de metal.

A mina de Kupol é operada pela companhia de mineração Kinross Gold, baseada no Canadá. O porta-voz da companhia, Stanislav Borodyuk, relatou à agência “Interfax” que “toda a carga foi recolhida e não houve perdas”.

Segundo ele, as barras eram de Dore, uma liga semi-pura de prata e ouro. Ainda assim, muitos moradores acreditam que parte do material ainda esteja pelo local e se lançaram à “corrido do ouro”. O forte policiamento da área reforçaria a visão dos candidatos a milionário. Os investigadores acreditam que uma falha no posicionamento e na fixação da carga no aeronave causou o acidente.

Passageiro decide fugir

Um passageiro de um voo da United Airlines que iria de Nova Jersey para Tampa, nos Estados Unidos, fugiu da aeronave ao abrir a porta da saída de emergência e pular pelo escorregador inflável quando o avião se preparava para decolar.

O voo 1640 partiria do Aeroporto Internacional Newark Liberty quando o homem simplesmente decidiu fugir dali. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o passageiro em pânico gritando que havia entrado no avião errado, segundo informações da companhia aérea.

As autoridades confirmaram que o passageiro tinha passagem comprada exatamente para aquele voo. O passageiro foi identificado como Troy Fattun, de 25 anos. Ele foi preso logo após o incidente. De acordo com informações da polícia, Fattun é natural da Micronésia e discutiu com tripulantes antes de abrir a porta de emergência. O voo atrasou mais de cinco horas e todos os passageiros precisaram embarcar em outra aeronave para seguir viagem para Tampa

