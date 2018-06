Avião desaparece no Quênia

Um avião da companhia aérea queniana Fly540 com 10 pessoas a bordo desapareceu em um parque nacional do sudoeste do Quênia quando retornava a Nairóbi, informaram nesta quarta-feira (6) os veículos de imprensa locais. O avião transportava oito passageiros e dois tripulantes. Segundo o jornal The Standard, um cidadão americano estaria entre os passageiros.