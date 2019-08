Avião faz pouso de emergência em avenida movimentada nos Estados Unidos

Um pequeno avião monomotor precisou fazer um pouso de emergência, na manhã de quinta-feira (1°), em uma avenida movimentada da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Segundo o jornal norte-americano CNN, o soldado Clint Thompson, que trabalha na policia estadual há 21 anos, estava dirigindo pela Pacific Avenue South, conhecida por State Route 7, quando viu que a aeronave se aproximava da avenida.

Rapidamente, ele ligou as luzes de emergência de seu carro para bloquear o tráfego, evitando acidentes – ninguém saiu ferido. Thompson ainda conseguiu registrar o momento através da câmera de seu carro, e divulgou as imagens através da conta da polícia de Washington no Twitter.

O pouso de emergência precisou ser feito por conta de uma falha no sistema de combustível, segundo informou Johnna Batiste, porta-voz da Patrulha Estadual de Washington.

“O policial Thompson estava no lugar certo e na hora certa, e testemunhou o avião fazendo um pouso de emergência”, disse Batiste.

Flórida

Em outro caso, ocorrido no início de maio deste ano, um avião comercial com 143 pessoas a bordo – 136 passageiros e sete tripulantes – saiu da pista e caiu no rio Saint Johns, perto do aeroporto naval de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, no momento em que iria aterrissar, de acordo com informações do escritório do xerife do condado.

A aeronave, um Boeing 737-800, proveniente da Base Naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, iria aterrissar quando saiu da pista e caiu nas águas do rio sem submergir, pois não havia muita profundidade, acrescentou o escritório do xerife pelo Twitter.

O escritório do xerife de Jacksonville tuitou que todas as 143 pessoas a bordo estavam “vivas e contabilizadas”. 21 passageiros foram levados para um hospital local onde receberam tratamento para seus ferimentos, de caráter leve, segundo policiais locais.

“Quando estávamos aterrissando […] o avião bateu, freou, bateou mais e subiu para a direita e depois subiu para a esquerda”, disse uma das passageiras, Cheryl Bormann, à CNN. “E então meio que desviou e depois chegou a uma parada completa.”

O prefeito de Jacksonville, Lenny Curry, disse no Twitter que o presidente dos EUA, Donald Trump, lhe ofereceu ajuda. “Nenhuma morte relatada. Estamos todos juntos nisso”, disse Curry.

O capitão Michael Connor, comandante da Base Naval de Jacksonville, disse que a bordo estavam civis e militares da Base Naval de Guantánamo, em Cuba.

“Acho que é um milagre”, disse Connor. “Poderíamos estar falando sobre uma história diferente esta noite […]. Poderia ser pior.”

