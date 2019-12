Um avião fez um pouso de emergência no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na noite de domingo (08), depois que uma mulher entrou em trabalho de parto dentro da aeronave, que havia partido do Rio de Janeiro com destino a Santiago, no Chile.

A criança nasceu dentro do avião, da companhia Gol. Dois médicos e uma enfermeira que estavam na aeronave realizaram o parto da menina. A mãe e a criança foram encaminhadas para um hospital na Capital gaúcha assim que o avião pousou no Salgado Filho. Elas passam bem.

Os pais da menina são chilenos. O casal estava de férias no Brasil.