Notas Mundo Avião militar da África do Sul faz pouso forçado no Congo

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Um avião militar da África do Sul fez um pouso forçado nesta quinta-feira (9) na região leste da República Democrática do Congo, disse um porta-voz da ONU. Vídeos publicados em redes sociais mostram fumaça saindo da aeronave, mas duas fontes no aeroporto, que falaram em condição de anonimato, afirmam que, aparentemente, não houve grandes danos no avião.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário