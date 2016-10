Avião pega fogo ao decolar em aeroporto de Chicago, nos EUA

Um dos motores de um Boeing 767 da American Airlines falhou e pegou fogo nessa sexta-feira (28) durante os procedimentos de decolagem no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago,

nos EUA. Ao menos 21 pessoas ficaram feridas.

Segundo a agência de notícias Associated Press, que cita fontes do governo federal, partes do motor do lado direito do avião quebraram e foram lançadas para longe da aeronave, que levava 161 passageiros e nove tripulantes.

Imagens feitas por passageiros do voo 383, com destino a Miami, na Flórida, mostram uma coluna de fumaça preta saindo do avião enquanto as pessoas usavam escorregadores de emergência para sair da aeronave.

Uma das passageiras, Sarah Ahmed afirmou que o avião estava na pista quando ouviu uma explosão e viu chamas e fumaça preta. Ela contou ainda que todos do lado direito da aeronave pularam de suas cadeiras e foram para o lado oposto.

“As pessoas gritavam: “abra a porta, abra a porta!”. Todos estavam gritando e pulando uma em cima das outras para abrir a porta”, disse Ahmed. “Nesse meio tempo, eu acho que foram sete segundos, havia fumaça no avião e o fogo estava nas janelas, que começaram a derreter.”

Os pilotos reportaram falha mecânica no motor e abortaram a decolagem, segundo a porta-voz da American Airlines Leslie Scott. Segundo a companhia, 20 passageiros e uma aeromoça ficaram feridos na correria de deixar o avião.

O Comitê Nacional de Segurança no Transporte fará uma investigação sobre o incidente. Falhas deste porte no motor são incomuns em aviões modernos e podem ter inúmeras causas, de superaquecimento a grandes pássaros que são sugados pelo motor. (Folhapress)

