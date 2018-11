Avião pousa em Portugal após reportar situação de emergência

Um avião que declarou situação de emergência neste domingo (11) no espaço aéreo de Portugal conseguiu pousar na cidade de Beja, informa a imprensa local. O Flightradar24, que permite acompanhar voos, mostra que a aeronave deu várias voltas após a decolagem.

Segundo o jornal “Público”, a agência portuguesa de controle de tráfego aéreo confirmou “situação de emergência declarada”, mas não deu mais detalhes. A fonte disse que não sabia a causa do problema.

O jornal “Correio da Manhã” afirma que os tripulantes relataram falha nos instrumentos de voo pouco tempo depois da decolagem e que o avião aterrissou após duas tentativas fracassadas.

Ainda de acordo com a imprensa, o avião é um Embraer da Air Astana, que decolou de Alverca e teria apenas seis tripulantes a bordo. O porta-voz da Força Aérea, Manuel Costa, disse aos jornais que o avião foi acompanhado por duas aeronaves F16.

Pequeno porte

Um avião de pequeno porte ultrapassou a pista de pouso no Aeroporto de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (11). Ninguém ficou ferido.

Durante o pouso, o piloto teve que frear com força a aeronave. Os pneus acabaram estourando e o avião saiu lateralmente da pista. Por volta das 11h30, equipes trabalhavam no local para consertar os pneus e remover o avião.

Queda em Mato Grosso

O piloto Maicom Semêncio Esteves, de 27 anos, foi encontrado vivo cinco dias depois de a aeronave que conduzia ter caído em uma área de mata em Peixoto de Azevedo, a 602 quilômetros de Cuiabá, no Norte de Mato Grosso. Ele era o único ocupante de um avião agrícola de pequeno porte e foi encontrado após buscas conduzidas por trabalhadores da fazenda onde aconteceu a queda.

Esteves estava desaparecido desde o dia 3, quando o avião modelo Neiva BEM-201, matrícula PT-GSH, caiu. Ele havia saído de Porto Nacional, em Tocantins, às 9 horas da manhã. Pousou em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, onde abasteceu. Ao meio-dia desceu em Matupá, a 695 km de Cuiabá, onde fez novo abastecimento. E depois levantou voo com destino à Alta Floresta, onde iria “aplicar remédio numas plantações”.

Em menos de dez minutos após iniciado o último voo, o piloto percebeu que o motor falhava e que estava perdendo altitude. Experiente, ele buscou encontrar um local para pouso de emergência. Mas não houve tempo. A hélice e as asas se chocaram contra árvores e a aeronave pegou fogo ao colidir contra o chão.

O primeiro sinal do acidente ouvido pelos trabalhadores da fazenda foi a explosão causada instantes depois da queda. O piloto já havia conseguido se desvencilhar e escapara de sofrer outros ferimentos. “Em menos de duas horas e meia o grupo chegou ao local e só encontrou o destroço da aeronave”, contou o fazendeiro Leonísio Lemos Melo Junior, um dos coordenadores das equipes de busca. “O avião todo destruído, pegando fogo. O grupo andou pela mata mas não encontrou o piloto”, continuou.

O piloto contou que estava com um GPS via satélite e através do aparelho localizou um córrego, entre as fazendas Duas Meninas e a Lua Nova. Lá permaneceu até o resgate por volta das 12h30 de quarta-feira (7). Muito debilitado, com cabeça machucada, queimaduras de primeiro e segundo graus, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local. Uma maca foi improvisada com pedaços de árvores e roupas dos homens que integravam a equipe de busca.

Esteves recebeu atendimento médico em um hospital regional de Peixoto de Azevedo, depois foi transferido por recomendação médica para Sorriso, a 398 km de Cuiabá, onde tem hospital especializado em queimaduras.

Deixe seu comentário: