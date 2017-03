AviÃ£o que caiu com a delegaÃ§Ã£o da Chapecoense era britÃ¢nico e tinha 17 anos de uso

O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, e sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira (29) tinha quase 17 anos de uso, segundo o portal espanhol Airfleets, que reúne informações sobre as companhias aéreas de todo o mundo.

O avião, um Avro RJ-85, foi produzido pela British Aerospace e tinha quatro turbinas. A aeronave deixou de ser fabricada em 2001 e sites especializados em acidentes aéreos afirmam que pode ter havido a possibilidade de um problema elétrico.

A aeronave da LaMia, matrícula CP2933, decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 81 pessoas a bordo e caiu perto de Medellín. Essa mesma aeronave transportou a seleção da Argentina para uma partida no início deste mês no Brasil. Anteriormente, havia levado a seleção da Venezuela.

