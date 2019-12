Mundo Avião que decolou de Porto Alegre cai no telhado de uma casa na Argentina

6 de dezembro de 2019

Apesar do susto, ninguém ficou ferido Foto: Reprodução/Twitter Avião que saiu de Poa cai na Argentina. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um avião de pequeno porte que transportava quatro brasileiros caiu no telhado de uma casa perto do aeroporto internacional de San Fernando, na província de Buenos Aires, na Argentina, no fim da noite de quinta-feira (05). A aeronave havia decolado de Porto Alegre com destino ao país vizinho.

Apesar do susto, não houve feridos, segundo autoridades locais. No momento do acidente, não havia ninguém na residência, que está sendo reformada.

De acordo com informações do jornal Clarín, o avião caiu pouco depois de o piloto declarar emergência devido à falta de combustível. Ao tentar realizar um pouso de emergência no aeroporto, o piloto acabou arrastando cabos de energia e foi parar no telhado da casa.

Após o acidente, todos os ocupantes do avião, que estava com a documentação regular, conseguiram deixar a aeronave ilesos.

