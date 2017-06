O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, passou um susto na noite de quinta-feira (22) durante um voo de Brasília para Belém (PA) em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). A aeronave, segundo a assessoria da FAB, apresentou uma “falha técnica” após decolar da base área de Brasília e, “por precaução”, os pilotos retornaram à capital federal.

Ainda de acordo com a Força Aérea, “em nenhum momento a segurança dos passageiros foi comprometida”. Mendes viajava para a capital do Pará na companhia de assessores e seguranças. O jato que conduzia o ministro decolou da base área de Brasília às 18h45min de quinta-feira, informou a assessoria da FAB. O magistrado estava indo ao Pará para inaugurar o maior posto de identificação biométrica do Estado.

Antes de embarcar para Belém, Mendes participou da sessão do STF que analisou a relatoria e a validade das delações dos executivos do grupo J&F. O magistrado não chegou a votar na sessão de quinta, que foi interrompida quando faltavam os votos de quatro ministros, mas, em meio ao julgamento, discutiu calorosamente com o colega de tribunal Luís Roberto Barroso.

Uma hora depois de decolar, a aeronave pousou novamente na capital federal, na Ala 1 da base aérea. A assessoria do TSE disse que não tinha informações sobre o episódio envolvendo o voo de Mendes para o Pará. (AG)

