Avião que transportava Anitta foi interditado

Um jatinho que transportava a cantora Anitta foi interditado pela Anac, na madrugada de sábado (21), no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). O avião e a empresa responsável não tinham autorização para prestar serviço de táxi-aéreo. O jato executivo do modelo Phenom 300 foi fiscalizado em uma operação contra o transporte aéreo clandestino que era realizada no aeroporto.