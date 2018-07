Um voo da American Airlines que levava a diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, fez um pouso de emergência na Argentina pouco depois de decolar do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, no domingo (22). O avão sofreu uma falha de pressurização na cabine a cerca de 200 km ao norte da capital argentina e retornou a Ezeiza para pousar.

