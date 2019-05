Avião que transportava o cantor Gabriel Diniz não possuía autorização para voos

Após o cantor Gabriel Diniz e mais duas pessoas morrerem, devido a queda de um avião nesta segunda-feira (27), começaram as especulações acerca da aeronave que transportava os três sobre um manguezal no norte de Sergipe. O músico ficou famoso no carnaval deste ano, com o hit “Jenifer”.

A aeronave Piper Cherokee PT-KLO só poderia fazer fazer voos de treinamento ou de instrução. Ou seja, o avião não poderia fazer voos privados ou táxi aéreo. Este tipo de infração é conhecida no meio como “táxi aéreo clandestino”. O avião pertence ao Aeroclube de Alagoas. Uma da vítimas era piloto e a outra diretor do aeroclube.