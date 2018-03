O ministro da Defesa da Rússia afirmou que um avião de carga caiu na base aérea russa na província síria de Latakia, nesta terça-feira (6). As agências internacionais russas afirmam que 26 passageiros e seis tripulantes morreram no incidente ocorrido na base aérea de Hmeymim. As primeiras informações indicam que aeronave sofreu uma falha técnica.

