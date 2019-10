Aviões passam entre prédios e assustam moradores na Austrália

Moradores de prédios em Brisbane, na Austrália correram assustados para varandas ao ouvir um forte barulho do lado de fora. Dois aviões, um cargueiro C-17A Globemaster e um caça F/A-18F Super Hornet, da Real Força Aérea do país, estavam passando perto dos prédios.

No último sábado (28) as aeronaves estavam participando do encerramento de um festival aéreo. Antes do voo mais arriscado, os pilotos treinaram em simuladores. O objetivo era demonstrar a agilidade de pilotos em caso de situações extremas.

Alguns críticos da exibição citaram os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

