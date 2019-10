Aviões voam perto de prédios da Austrália e moradores lembram de 11 de Setembro

Dois jatos da Força Aérea Australiana abriram caminho entre os arranha-céus de Brisbane, na Austrália, na noite do último sábado (28), durante uma demonstração de habilidades que marca o evento anual Riverfire. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e do portal de notícias UOL.



Um avião de carga C-17A Globemaster e um avião de combate F/A-18F Super Hornet voaram baixo pela cidade, chegando perto de edifícios e de pessoas que foram até suas varandas para assistir ao “show”. A prática faz parte de um festival anual no Estado de Queensland.

Ambos os aviões também voaram sobre Brisbane dois dias antes. Na ocasião, o capitão Robert Graham prometeu uma “demonstração espetacular da experiência de nossos pilotos”, segundo informou o jornal britânico Daily Mail.

O momento rendeu reações positivas, mas também negativas. Segundo o jornal, moradores disseram que o voo lembrava os ataques de 11 de Setembro nos Estados Unidos, e alegaram que qualquer pequeno erro no voo poderia ter consequências catastróficas.

A Força Aérea Australiana garantiu, em comunicado, que os pilotos fazem a mesma rota várias vezes em simulador e antes do evento. “Cada exibição de voo é planejada e executada com antecedência, e os pilotos treinam com um alto nível de habilidade para realizar tais manobras”, disse o órgão.

Exibição aérea na cidade errada

Em outro caso, ocorrido em julho deste ano, uma equipe de exibição aérea suíça se confundiu e realizou um voo sobre a cidade errada, surpreendendo visitantes de um festival.

A Patrulha Suiça deveria sobrevoar a comuna de Langenbruck, em homenagem ao centenário de morte do piloto suíço Oskar Bider, mas acabou sobrevoando a cidade de Mümliswil, que sediava o 31º Northwest Yodelling Festival.

Segundo o jornal BBC News, um porta-voz do Ministério da Defesa da Suíça pediu desculpas pelo erro. Já ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, um porta-voz dos militares suíços disse que os aviões não estavam equipados com GPS.

No entanto, segundo o jornal, os visitantes do festival gostaram do show aéreo inesperado.

Bider era homenageado por ter sido a primeira pessoa a sobrevoar os Alpes Suíços em ambas as direções, feito realizado em 1913, quando ele tinha apenas 22 anos. O piloto nasceu em Langenbruck, comuna em que a homenagem deveria ter acontecido.

Deixe seu comentário: