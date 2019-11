Dicas de O Sul Azeites gaúchos serão destaque no 3º Encontro da Boa Lembrança em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A qualidade e sofisticação dos azeites produzidos nos campos do Rio Grande do Sul serão o destaque do Encontro da Boa Lembrança Sul, que acontece dia 28 de novembro no restaurante Sharin, em Porto Alegre.

O tradicional evento gastronômico organizado pela Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança trará à capital os chefs Décio Canabrava, da Cantina do Délio, de Curitiba/PR; Cassiano Melo, do Nonno Mio, de Gramado/RS; Jaime Barcelos do Ostradamus, de Santa Catarina/SC; Pessali do Primo Camilo, de Garibaldi/RS e Pedro Hofmann do Peppo, além do anfitrião Alexandre Sharin.

O terroir do azeite gaúcho estará presente, da entrada a sobremesa, no jantar harmonizado preparado pelos chefs. A versatilidade e pureza dessa iguaria milenar produzida no estado, já é reconhecida pelos alquimistas da cozinha, como destaca o chef, Alexandre Sharin.

“Nós sempre primamos por trabalhar com a valorização do produtor local. Porque trazer um azeite que vem da Europa se temos uma produção local de grande qualidade e ao mesmo tempo podendo incentivar essa produção nacional, então isso sempre foi um conceito da Associação”, destacou o chef.

Para o chef Alexandre Sharin, a versatilidade do azeite na cozinha é espetacular. Ele destaca também a série de benefícios para a saúde o que faz desse produto. “A questão de saúde está em alta no mundo todo e da qualidade de vida que o azeite extravirgem proporciona são fantásticos. O azeite de oliva fresco que temos aqui, premiados por sua qualidade, são usados por todos os chefs em suas finalizações. Em pratos como polvos e vegetais e muitos confitados, além é claro de saborizar os alimentos, podendo ser usado até em sobremesas”, acrescentou Sharin.

A força do azeite gaúcho

Em 2019, a safra nacional de azeite atingiu cerca de 230 mil litros no País, sendo que, dessa produção, aproximadamente 200 mil litros foram oriundos do RS, maior produtor nacional da azeitona, conforme dados do IBRAOLIVA (Instituto Brasileiro de Olivicultura)

Com aproximadamente 200 olivicultores cadastrados, nove plantas industriais extratoras de azeite e 32 marcas do produto para comercialização, o Rio Grande do Sul é a principal referência do país na produção de azeitonas e azeite extravirgem no Brasil.

“O azeite gaúcho, e brasileiro de modo geral, recebeu mais de 50 premiações em importantes concursos internacionais, só nos últimos três anos. Isso comprova a qualidade e seriedade como vem crescendo o setor da olivicultura no País”, ressaltou o presidente do IBRAOLIVA, Paulo Marchioretto.

Prato da Boa Lembrança

Criada em 1994, a Associação Boa Lembrança estimula o hábito de se levar uma lembrança depois de uma boa refeição. Foi assim que surgiu o Prato da Boa Lembrança, uma peça exclusiva em cerâmica que os participantes levam para casa depois de comer em um dos restaurantes associados.

O Prato da Boa Lembrança é o troféu de todo colecionador. Ele é feito em louça de alta qualidade, resistente, produzido especialmente para ser pendurado e exposto como uma peça de arte. Cada prato possui um desenho original e exclusivo.

O desenho do prato da edição Rio Grande do Sul do Encontro 2019 da Boa Lembrança terá como tema a região de Pelotas e seus encantos, exclusivamente desenhados pela artista plástica de Gramado, Marilei Andreis. O prato será alusivo a Batalha dos Porongos (ao final da Revolução Farroupilha).

SERVIÇO:

O que: Encontro da Boa Lembrança com temática Azeites do RS

Quando: 28 de novembro às 20h30min

Onde: Restaurante Sharin – Felipe Neri, 332 – Auxiliadora – Porto Alegre / RS.

