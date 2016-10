AZM Câmbio amplia portfólio de serviços

Oscilação cambial, transferências internacionais, destinos mundo a fora são os maiores desafios da AZM Câmbio. A empresa de assessoria e câmbio, que já atua no mercado há três anos, tem como principal diferencial monitorar o mercado diariamente, acompanhando as oscilações de cada moeda, orientando a compra de acordo com o interesse de cada cliente. “Nosso celular funciona 24 horas por dia em função dos diversos fusos”, pondera a sócia-fundadora da AZM, Aldrey Zago. E foi a partir de sua história e perfil empreendedor que a Aldrey resolveu ampliar a AZM e abrir novas frentes. A empresa desenvolve também uma série de produtos visando atender estrategicamente novos empreendedores.

“O primeiro cliente AZM Negócios foi a Lascka, que buscava uma estratégia para seu crescimento comercial e fortalecimento da marca”, explica Aldrey. A AZM Negócios, nasceu, e já conectou um projeto social (www.lascka.com.br/desejo-azul), entre a empresa e o Instituto Desejo Azul. Uma ideia simples que gera receita ao instituto através da venda de cases personalizados, com o propósito maior de apoiar jovens e crianças com problemas de saúde.

Para o fundador da Lascka, Rafael Rusch, o suporte comercial e de marketing da AZM Negócios tem sido fundamental : “Conseguimos além de desenvolver nosso projeto, avaliar as melhores alternativas financeiras para o meu negócio”, avalia Rafael.

