Azul completa oito anos com trabalho impecável de dez mil Tripulantes e novas conquistas

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras completa hoje oito anos de história. Em 2.923 dias a serviço da população, desde o voo inaugural São Paulo-Salvador, a Azul transportou mais de 150 milhões de Clientes em um número superior a 1,5 milhão de decolagens, entre voos nacionais e internacionais. Os resultados são fruto do trabalho de mais de dez mil Tripulantes (como são chamados todos os integrantes da Azul), que atuaram em todas as frentes da empresa. Como destaques estão a estreia de voos para Lisboa com os jatos A330 (que também operam frequências para os Estados Unidos) e o início da oferta de voos com as aeronaves A320neo. A Azul opera em mais de 100 cidades, com uma frota diversificada que reúne, ainda, Embraer 190, Embraer 195 e ATR 72-600.

Para celebrar os oito anos de história, a Azul realizou nesta manhã, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas – o maior hub de operações da Azul companhia –, uma festa com Tripulantes e Clientes.

“Estamos fechando um ano especial para companhia, apesar do cenário econômico do país. Na contramão de muitas expectativas, ampliamos nossa presença internacional, e, com a chegada dos A320neo, consolidamos uma frota diversificada, que atende a todos os tipos de aeroportos e demandas e que nos permite operar em mercados únicos. Esperamos um 2017 de muitas conquistas neste mesmo sentido, com novidades já anunciadas. Queremos deixar nosso mais sincero agradecimento a cada um de nossos mais de dez mil Tripulantes, que atuam diariamente na construção de uma companhia cada vez melhor, rumo ao objetivo de ser a melhor empresa aérea do mundo”, celebra Antonoaldo Neves, presidente da Azul.

Como resultado do trabalho dos Tripulantes, a Azul foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo, em números referentes a 2015 pela Official Airline Guide (OAG). Pela sexta vez consecutiva, foi eleita pela Skytrax World Airline Awards a “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi venceu outro título: a de empresa aérea com a melhor gestão do mundo pela Airline Strategy Awards.

Ainda, além da abertura de voos em Lisboa, que garante a chegada a diversos outros destinos europeus por meio de codeshare, a Azul já anunciou operações para Buenos Aires (Argentina) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), que terão ligações sem escalas a partir de Belo Horizonte e Cuiabá, respectivamente.

Todas estas novidades também tiveram efeito positivo nas unidades de negócio da companhia. A Azul Cargo teve como importante destaque em 2016 a expansão de sua atuação, com novas lojas em locais ainda mais acessíveis a pessoas físicas, assim como novas parcerias que expandem a capilaridade das ações da unidade de cargas. Ainda, a chegada dos jatos A320neo ampliará a capacidade de transporte de cargas no porão das aeronaves.

A Azul Viagens, por sua vez, cresceu seu número de hotéis disponibilizados, chegando a praticamente todo o mundo, além de ter ingressado no mercado de cruzeiros e aberto 12 novas lojas.

O TudoAzul, programa de vantagens, atingiu a marca de seis milhões de Clientes em meados deste ano e continua crescendo rapidamente. O trabalho dos Tripulantes garantiu ao TudoAzul, hoje, o prêmio de melhor programa de fidelidade do Brasil entre companhias aéreas, de acordo com pesquisa do portal Melhores Destinos. O programa de vantagens da Azul venceu em todas as categorias.

O TudoAzul também lançou o Clube TudoAzul, que possibilita que Clientes façam uma poupança de pontos e tenham vários outros benefícios em troca de uma mensalidade. O TudoAzul foi ainda eleito, em setembro, o programa com as melhores tarifas para resgate do Brasil também pelo site de viagens Melhores Destinos.

Para os próximos meses, a Azul aumentará a oferta de assentos com 3,5 mil voos extras de alta temporada de verão, que envolverão todas as regiões do Brasil e o exterior entre dezembro e fevereiro. A maior operação estará concentrada nos aeroportos de São Paulo (Viracopos) e Belo Horizonte, onde a companhia tem seus dois principais centros de distribuição de voos.

Ainda, a presença do A320neo, que iniciou operações em 1º de dezembro, ganha força na malha aérea, com novos voos até o fim de fevereiro para todas as regiões do Brasil. Já foram inseridas na rota duas unidades e, até o fim do ano, serão quatro. Ao todo, a Azul fez uma encomenda de 63 unidades, que serão gradativamente incorporadas à frota até 2023.

Comentários