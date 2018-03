Azul lança voos de Porto Alegre para Rosário e Córdoba, na Argentina

A Azul Linhas Aéreas ampliará seus voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com duas novas rotas, que ligarão a Capital gaúcha às cidades de Rosário e Córdoba, na Argentina.

Os voos para Córdoba têm início em 1º de julho e serão operados quatro vezes na semana, às segundas, quartas, sextas e domingos. Já as ligações para Rosário têm estreia no dia 3 de julho, com voos três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. As operações serão realizadas pelos jatos Embraer, com capacidade para até 118 Clientes e as passagens já estão disponíveis por meio dos canais de vendas da companhia.

O diretor de planejamento de malha da Azul, Daniel Tkacz, ressalta que as novas rotas permitirão que os Clientes da companhia tenham ainda mais opções de voos e destinos, dentro e fora do País.

“Estamos muitos entusiasmados com essas inclusões em nossa malha de voos, já que hoje existe uma demanda por transporte aéreo entre essas cidades e não há voos diretos. Isso trará mais conveniência, tanto para brasileiros quanto para argentinos, que desejam viajar à lazer ou a trabalho entre os dois países”, afirma Tkacz.

Os voos da Azul para as cidades argentinas oferecerão conectividade com as cidades de São Paulo (Congonhas), São Paulo (Guarulhos), Campinas, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Curitiba, Florianópolis e Navegantes. Além das cidades argentinas, o aeroporto da capital gaúcha conta com mais 15 destinos regulares e Punta Del Este na alta temporada de verão.

