Azul lidera todos os quesitos em ranking de satisfação de clientes

Pelo segundo trimestre consecutivo, a Azul manteve a liderança em todos os quesitos do ranking de satisfação dos Clientes que usam o modal aéreo. Números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a companhia apresentou o melhor percentual de solução das reclamações dos consumidores, o menor tempo médio de resposta e o maior índice de satisfação dentre os passageiros que registraram insatisfações na plataforma consumidor.gov.

No Boletim de Monitoramento do segundo trimestre, a Azul foi a companhia com o maior percentual de solução das reclamações, com 82% – a segunda colocada registrou sete pontos percentuais a menos. A empresa registrou ainda o menor índice de reclamações, apenas 882 em um universo de 5 milhões de Clientes transportados.

Para o Vice-Presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward, os números da Anac são reflexo do compromisso da empresa com seus Clientes. “A maior paixão da Azul são os nossos Clientes. A nossa liderança, em todos os quesitos de avaliação, é traduzida pelos esforços diários do nosso Time em proporcionar um atendimento diferenciado ao consumidor que voa conosco. Temos como meta oferecer aos nossos Clientes a melhor experiência da vida deles, desde o momento da compra até a chegada ao destino pretendido. Esses números nos deixam felizes e mostram que estamos no caminho certo, embora saibamos que ainda há muito o que fazer para melhorarmos nossa integração”, ressalta Ward.

Como resultado dos esforços da companhia, em uma escala de um a cinco, o índice de satisfação dos Clientes da Azul foi o melhor dentre as companhias aéreas, com nota de 3,6. O prazo médio de resposta da companhia, após a abertura de uma ocorrência no consumidor.gov, também foi o menor na comparação com as demais aéreas do país: três dias.

