Azul Viagens lança nova campanha publicitária que ressalta alto padrão de atendimento ao Cliente

A Azul Viagens lançou, recentemente, uma nova campanha publicitária, que aproxima ainda mais a operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras de seus Clientes, ao mostrar todo o serviço e cuidado prestado do começo ao fim da viagem. A proposta é mostrar que os viajantes que escolhem os serviços da companhia têm um alto padrão de atendimento, suporte 24 horas e precisam apenas se preocupar com o mais importante: aproveitar a viagem.

“Estamos fazendo este grande trabalho na mídia de modo a trazer ainda mais pessoas para a Azul Viagens. Temos hoje uma malha abrangente e serviços exclusivos com a operadora de turismo, e queremos que ainda mais Clientes conheçam e aproveitem esta experiência”, comenta Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

As peças publicitárias, que serão veiculadas em diversas mídias, reforçam a mensagem de excelência no serviço da Azul Viagens, que, assim como as demais unidades de negócio da companhia, conta com atendimento 24 horas no callcenter e possibilidade de aquisição de produtos a qualquer momento. A bordo, os Clientes são recebidos com todo o conforto e serviço de bordo sem custo adicional. No destino escolhido, o suporte aos viajantes é integral, com receptivos, traslados, acomodação em hotel e acesso a diversos pontos turísticos.

“Nossa ampla presença nacional e internacional permite levar os Clientes para destinos turísticos únicos, em locais onde apenas a Azul Viagens opera. Os serviços da operadora de turismo buscam sempre trazer amplo conforto e comodidade ao Cliente, para que este possa curtir a sua viagem sem se preocupar com absolutamente nada”, destaca Marcelo Bento, diretor da Azul Viagens.

A Azul Linhas Aéreas conta com assentos exclusivos para a Azul Viagens em diversos voos. A operadora de turismo da companhia oferta pacotes para todas as regiões do país – como Recife, Salvador, Jericoacoara, Gramado, Florianópolis, Bonito, Manaus, entre outros – e também para o exterior, chegando aos Estados Unidos, Uruguai e a Portugal. Todos os pacotes podem ser pagos em até dez parcelas, sem juros, e incluem aéreo, traslados e hospedagem, além de serviços especiais em algumas opções.

Detalhes em www.azulviagens.com.br.

Comentários