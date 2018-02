Babá filmada agredindo bebê de sete meses em Santa Catarina foi indiciada por tortura

Casal agride criança

Uma jovem de 19 anos e um rapaz de 21 foram presos nessa segunda-feira suspeitos de agredirem um menino de um ano e sete meses até a morte em Corumbá (MS). A jovem é a mãe e o seu marido é o padrasto da criança que deu entrada já sem vida na Santa Casa da cidade no último dia 17.

De acordo com o site Folha MS, o laudo da necropsia realizada na criança constatou diversos hematomas pelo corpo e atestou que a criança foi vítima de agressões físicas intensas que causaram a sua morte.

Na emergência do hospital, a mãe disse ao plantonista que o filho havia se engasgado com vômito. O médico desconfiou da versão apresentada, pois os relatos não eram condizentes com o diagnóstico da criança.

O caso posteriormente foi registrado na Delegacia da Infância, Juventude e Idoso de Corumbá, como morte a esclarecer. O delegado responsável pelas investigações, então representou pela prisão preventiva do casal que foi acatado pela Justiça.

Durante o depoimento, a mãe da criança informou que eles atualmente estariam morando com o pai do padrasto na Bolívia. Os policiais da 1ª DP de Corumbá monitoram os dois há alguns dias e na manhã dessa segunda-feira, o prenderam na região central da cidade.

Em entrevista, o delegado Titular da 1ª DP de Corumbá, disse que o pedido da prisão foi motivado pelas provas periciais e depoimentos colhidos durante o inquérito.

“Na semana passada conversamos com eles logo após a morte da criança, foi negado as agressões apesar da existência de marcas antigas e recentes no menino, mas a mãe relatou que não tinha reparado nos hematomas e o caso começou a ser investigado como maus-tratos. Nesse primeiro momento, eles sempre alegaram que a criança teria se engasgado com o vômito, mas depois de ter acesso aos laudos e junto ao trabalho da perícia, somado aos depoimentos dos socorristas que atenderam a criança no pronto-socorro, deu para constatar que realmente essa criança apanhou e apanhou bastante por um certo período de tempo”, afirmou o delegado Pablo Gabriel.