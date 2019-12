Acontece Babalorixá Henrique de Oxalá faz previsões para 2020

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

Confira as previsões do babalorixá Henrique de Oxalá para 2020:

Regência do ano:

Xapanã Beluja, Jubitei e Sapatá, juntamente com Bara Adague e Lanã, com influência de Oyá , Ossanha, Obá, Oxum e Iemanjá e Oxalá Moço que caminha junto.

Cores : vermelho e preto, lilás ou Roxo

Pedras: Onix, Agatá de Fogo, Citrino

Númerologia: 14, 144, 770

Palavra chave: Transmutação e Espiritualidade

Trabalho: Devemos ter mais objetivo sobre aquilo queremos ser pois o ano já começa com bastante transformações , depositar mais fé no que se quer. Vai ser mais um período de bastante desemprego, empresas vão manter os funcionários de confiança e pulso forte para ajudar a progredir e crescer dentro dessa escassez de emprego!!!

Um ano em que as pessoas já vão começar com desânimo em relação aos seus cargos, e a suas funcionalidades dentro das empresas, manter a cabeça equilibrada e pensar sempre no futuro para não deixar o psicológico se abater. O importante é sempre se proteger espiritualmente para não se sobrecarregar. Limpezas espirituais para manter o equilíbrio energético, e aqueles que desejam mudar seus planos de carreira e mudar de objetivo, o ideal é se movimentar já no começo do ano. Axés de Iansã e Oxum serão importantes para encontrar emprego.

Financeiro: Esse ano de 2020 não vai ser diferente. É sempre bom ressaltar, guardar sempre aquele pé de meia para ocasiões futuras e se manter sempre equilibrado e nunca no vermelho, aqueles que já irão começar o ano no vermelho terão uma oportunidade, logo no início do ano, de se equilibrar financeiramente pois o movimento financeiro e de caminhos abertos já vai estar à nossa volta logo no início do ano. Axés de dinheiro com Oxum e Iansã será um respaldo religioso.

Comércio: Será um ano que vai exigir bastante força de vontade, mudar as estratégias de vendas para movimentar o fluxo, sempre ter uma reserva para divulgação e visibilidade da sua empresa. Manter a cabeça sempre focada em atingir suas metas para prosperar futuramente. Axés de prosperidade e abertura de caminhos são válidos para clarear os pensamentos e a direção correta.

Cenário Político: As pessoas já estão revendo os seus conceitos em relação ao governo no geral, aqueles que tinham traçado objetivos em cima do que viria à frente, não alcançaram suas ideias, 2020 será um ano bem pesado em relação à política brasileira, brasileiros estão se sentindo sabotados e assim tratando a questão política friamente.

Relacionamentos: Para manter um relacionamento estável ambos terão que ter o mesmo objetivo e perspectiva de vida, aqueles casais que não andam no mesmo passo juntos não terão grandes chances de chegar ao fim. 2020 será um ano de bastante relacionamentos novos, mas precisam ter cautela e mente aberta com questões pessoais da vida para iniciar um novo sentimento.

Dica é encontrar alguém que se encaixe no seu eu pessoal e interior e trabalhar com a espiritualidade em harmonização de relacionamento.

Saúde: Atenção muito especial com questões psicológicas e auto estima, a saúde psíquica vem cada vez mais dando seus reflexos no corpo físico, deixando vulneráveis a doenças virais, seguranças de saúde serão muito bem vindas. O espiritual e os médicos terão uma grande missão de trabalharem juntos e as crenças vão ajudá-los a encontrar a cura e o tratamento certo!

