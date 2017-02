Baby do Brasil relata experiÃªncia sobrenatural que Casagrande teria tido com “demÃ´nios”

Depois de Casagrande se declarar a Baby do Brasil no “Encontro” (TV Globo) da última semana, a cantora respondeu aos elogios do namorado no programa que foi ao ar nesta terça (31).

Durante uma discussão sobre amor à primeira vista, ela interrompeu os demais convidados para dizer: “paixão é outro barato, é o que estou vivendo”.

Baby disse ter se aproximado do comentarista há alguns meses, quando ele a procurou após um show para falar que um comentário dela, feito há mais de 18 anos, o havia transformado.

De acordo com o relato da artista, Casagrande estava passando por um “momento horrível, cheirando cocaína” e ouviu dela que apenas Jesus poderia tirá-lo daquela situação.

Na época, ele teve uma experiência sobrenatural, conforme contou Baby a Fátima Bernardes. O ex-jogador teria ficado frente a frente com demônios e, ao perguntar se o “inimigo” deixaria as criaturas lhe pegar, não ouviu nenhuma resposta.

“Então, vou chamar o outro, ele falou. O outro seria Jesus. Ele [o “inimigo”] falou ‘não adianta chamar Deus, ele não vai te atender porque você não acredita nele’.”

Casagrande, então, teria pedido ajuda divina com frases como “o sangue de Jesus corre nas minhas veias”. “Os demônios foram indo para trás. Quando eles sumiram, ele [Casagrande] pegou a maleta e foi para a clínica [de reabilitação].”

Baby do Brasil é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo. Com o namoro, Casagrande passou a frequentar cultos esporadicamente, embora não tenha se convertido.

