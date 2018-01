Aqui, as imagens registradas pelas câmeras de nosso fotógrafo Thylan Machado, apontando os bebês mais fotogênicos do verão 2018 no Litoral Norte gaúcho. As fotos estarão sendo produzidas no Sesc/Atlântida, ao lado da Casa da Pampa e no Ácqua Lokos. Podem participar bebês entre seis meses e 3 anos e 11 meses de idade.

Nathália Meier. Foto: divulgação Leonan Salles Geremia. Foto: divulgação Marina Silva Cidade. Foto: divulgação Davi Henrique Lopes Graciliano. Foto: divulgação Luiza Celeste Marenco, 2 anos. Natural de Porto Alegre. Pais: Armando Miguel Morenco e Ivonne Pardo Hernandez. (Foto: divulgação) Lavinia Costa Aguirre, 10 meses. Pais Carlos Aguirre e Jéssica G Costa. Natural de Uruguiana/RS. (Foto: divulgação) Benjamin Zoccoli. (Foto: divulgação) Vitória Rafaela Santos Borges. (Foto: divulgação) Davi Geshwandtner. (foto: divulgação) Vinícius Geschwandtner Germano. (Foto: divulgação) Manuela Freitas. (Foto: divulgação) Bárbara Casagrande. (Foto: divulgação) João Pedro Santos Borges. (Foto: divulgação) Lavinia Costa Aguirre. Crédito: Thylan Machado Carolina Berteli Fraga. Crédito: Thylan Machado Gustavo Moser Cardoso. Crédito: divulgação Déborah Mayer. Crédito: divulgação Davi Rogerio Jardim Cardozo. Crédito: Thylan Machado Gabriel Petry. Crédito: Thylan Machado. Guilherme Henrique Rocha . Crédito Thylan Machado. Karise Kaiser Zucchetto. Foto: Thylan Machado Alejo Guarnier. Foto: Thylan Machado. Miguel Flak Arboit. Foto: divulgação Maria Flor. (Foto: divulgação) Brayan Kowaleski . (Foto: divulgação) Murilo G das Graças. (Foto: divulgação) Martin Rodrigues da Silveira. Crédito: Thylan Machado Gustavo Fraga. Crédito: Thylan Machado Maisa dos Santos. Crédito: Thylan Machado

Deixe seu comentário: