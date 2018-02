Baby Sul: Giovanna De La Torres Angnes

Giovanna De La Torres Angnes, de 01 e 08 meses, de Porto Alegre, é o Baby Sul de hoje (16.02). Pais: Mauricio Angnes e Lucimara Ferreira De La Torres.

O jornal O Sul promove e realiza mais uma edição de sua já tradicional iniciativa, o Baby Sul, que movimenta o litoral norte durante todo o veraneio. As equipes responsáveis já estão a postos para fotografar os mais belos bebês entre zero e três anos. Os bebês serão fotografados na Casa do Sesc, em Atlântida, ao lado da Casa da Pampa. No local, inúmeras atividades esportivas e recreativas estarão garantindo a diversão dos veranistas em mais esta temporada.

As fotos, selecionadas por um juri integrado por profissionais da Rede Pampa, serão publicadas diariamente nas edições do jornal O Sul, com destaque. A ação se estende até o dia 25 de fevereiro. O apoio é do Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/Senac.

