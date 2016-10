Bacia do Rio Caí precisa de estudo para contenção de cheias

Após um sobrevoo das áreas atingidas pelas cheias do Rio Caí, o governador em exercício José Paulo Cairoli reuniu-se com o prefeito de São Sebastião do Caí, Darci Lauermann, e com os representantes da Defesa Civil municipal e estadual, no início da tarde desta sexta-feira (21).

A pauta da reunião foi a urgência para criação e implantação de um projeto macro para contenção de cheias, em benefício dos municípios de Harmonia, Montenegro, Pareci Novo e São Sebastião do Caí. O assunto já está sendo tratado pela Metroplan, que tem um estudo desde 2013.

Em 2015, este mesmo trabalho foi entregue por Cairoli ao então ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que intermediou um pedido para inclusão no orçamento da União. Entretanto, por necessidade de adaptações técnicas ambientais, é preciso que seja feito um novo estudo.

Com o propósito de dar continuidade ao processo, Cairoli colocou-se à disposição da região para viabilizar a captação de recursos para realização do estudo. “Se as comunidades desta região estão preocupadas, o estado também está. Tendo em vista a quantidade de pessoas afetadas, podemos unir forças com os quatro municípios envolvidos e mediar uma comunicação eficiente com os ministros e deputados, sensibilizando sobre a necessidade de priorização deste pleito, via emendas parlamentares ou então sua inclusão no orçamento”, falou.

O prefeito Lauermann considera o estudo uma prioridade. “Sabemos das dificuldades dos municípios e da União, mas a efetivação deste projeto, se não solucionar totalmente, pelo menos poderá minimizar os danos, em outras situações como esta”, lembrou.

Nesta sexta-feira o nível do rio já diminuiu, mas segue cheio, com a marca de 11,5m. A expectativa do prefeito é de que as famílias desalojadas ou desabrigadas possam voltar para suas casas até o fim da próxima semana.

