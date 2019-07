Backstreet Boys devem se apresentar no Brasil em 2020

A nostalgia dos anos 90 vai nos trazer mais um show muito aguardado: a banda Backstreet Boys vem ao Brasil em março. As informações são do jornal Destak. No início deste ano, a boy band voltou à ativa e lançou um disco de inéditas, o versátil “DNA”. O trabalho, seu primeiro em quase 6 anos, ganhou elogios da crítica especializada e do público por seu caráter eclético – algo que, como era de se esperar, se encaixaria perfeitamente aos palcos em uma futura turnê.

Em 2015, o grupo veio ao país para shows em cinco cidades: São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Em carreira solo, o integrante Nick Carter também veio ao Brasil três vezes entre 2016 e 2018. A expectativa, de acordo com a publicação, é que as apresentações, que ainda não tem datas ou locais definidos, aconteçam no mês de março, com possibilidade de extensão para abril.

Confere a setlist da banda para se preparar!

Deixe seu comentário: