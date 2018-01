Badesul financia municípios

Contratos entre o Badesul e prefeituras municipais com destinação de recursos para obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e construção de prédios que fazem parte do Programa Badesul Cidades foram assinados, nessa segunda-feira. Os financiamentos com recursos do Pimes serão destinados aos municípios de Campinas do Sul, Dilermando de Aguiar, Santo Expedito do Sul e Boa Vista do Buricá. O total financiado é da ordem de R$ 4 milhões.

Deixe seu comentário: