O lucro líquido final do Badesul, no primeiro semestre, alcançou R$ 17,3 milhões, confirmando a trajetória positiva de 2017, onde a Agência de Fomento apresentou o lucro líquido de R$ 13,9 milhões e um resultado operacional antes de impostos de R$ 47,6 milhões. Durante o primeiro semestre de 2018 foram aprovados 87 novas operações de crédito, no valor total de R$ 181,6 milhões.

