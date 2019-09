Cerca de 1.300 pessoas estão desaparecidas nas Bahamas após a passagem do furacão Dorian, disseram nesta quinta-feira (12) as autoridades, que revisaram para baixo a cifra anterior, de 2.500 desaparecidos. A agência de gestão de emergências das Bahamas atribuiu a diminuição ao fato de comprovar se as pessoas desaparecidas estavam nos refúgios para afetados.

