Bahia tem situação de emergência decretada por causa das manchas de óleo em praias do Estado

O governador da Bahia em exercício, João Leão, assinou na tarde desta segunda-feira (14) o Decreto Estadual de Emergência para liberação de recursos para os oito municípios do Estado que foram atingidos por manchas de óleo no litoral.

Segundo informações do governo da Bahia, a assinatura aconteceu por volta das 15h, em um hotel, no bairro do Campo Grande, em Salvador, e contou com a presença de representantes da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Além do Corpo de Bombeiros, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defesa Civil Estadual e integrantes das prefeituras de cidades afetadas. “A finalidade desse decreto é que nós possamos comprar todos os materiais necessários para conter e recolher essas manchas que estão chegando na praia. Quem é que vai ficar com esse óleo que a gente vai recolher? A ideia nossa é entregar esse óleo para a Petrobras, que é quem entende de petróleo”, disse o governador.

João Leão também falou sobre a suspeita de uma mancha de óleo de 21km quadrados a 100km da costa de Alagoas, que foi descartada após monitoramento aéreo especializado realizado por equipes da Petrobras e por imagens de satélites do Ibama. “Uma das coisas importantes [do decreto] são os voos de helicópteros para a gente verificarmos se essa mancha que viram por mancha satélite existe. Até hoje para nós é fake News. Não existe”, explicou.

A Bahia conta com 25 pontos de contaminação espalhados pelos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Na capital baiana, segundo um balanço apontado pela prefeitura, ao menos 36 kg de petróleo foram retirados das praias da cidade por agentes da Limpurb.

A mancha de óleo chegou ao Rio Pojuca, na região de Itacimirim, que fica na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Entre o sábado (12) e o domingo (13), funcionários da Defesa Civil e 20 voluntários tiraram cerca de 90 quilos do óleo do manguezal.

Manchas de óleo na Bahia

As manchas começaram a chegar no Estado em 3 de outubro, quase um mês após o início do problema no País. Mais de 150 praias já foram afetadas pelo óleo em todo o Nordeste.

Há registro em todos os nove estados da região. A Bahia foi o último a ser atingido. O Tamar suspendeu a soltura de filhotes de tartaruga, para preservar os animais que são desovados na Bahia. Segundo o Projeto, os filhotes correm risco de morte se entrarem em contato com a substância.

Na quinta-feira (10), pesquisadores da Universidade Federal da Bahia informaram que o óleo que atinge o litoral do Nordeste foi produzido na Venezuela. Apesar da afirmação dos pesquisadores, o governo de Nicolás Maduro nega que a Venezuela é responsável pelo petróleo que atinge as praias do litoral nordestino.