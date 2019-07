Bailarina do Faustão é reconhecida e homenageada em Câmara por estar no programa

Uma das bailarinas do programa Domingão do Faustão, Inaê Barros, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Jundiaí (SP), pela “Trajetória em reconhecimento à força da mulher brasileira”. No evento, ela foi presenteada com um diploma e flores, entregues pelos vereadores da cidade.

O vereador Edicarlos Vieira (PSD) foi quem sugeriu a homenagem, e compartilhou, posteriormente, fotos nas redes sociais com a dançarina, dizendo que ela era motivo de orgulho “por levar o nome de Jundiaí a todo o país, pela valorização da mulher e importância da cultura no Brasil”.

Inaê trabalha no palco, nos bastidores do balé principal, há quatro meses. Ela foi contratada, inicialmente, para participar da Dança dos Famosos.

