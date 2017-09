Baile de época celebra os 10 anos do Spa do Vinho no dia 9 de setembro

Vivenciar a experiência única de estar em um luxuoso Baile Imperial com direito a banquete, alta gastronomia, figurino típico e trilha sonora original do século XIX. É com essa proposta que o Spa do Vinho realiza, no próximo sábado (9), o seu Baile Imperial. Inspirado nas grandiosas festas da corte portuguesa, o evento celebra o feriado da Independência em grande estilo. A atração, que já se tornou tradicional no calendário turístico da Serra Gaúcha, acontece durante um baile de máscaras, com direito a ballet, ópera e um banquete de cinco courses.

O jantar irá reproduzir as mesmas iguarias servidas à Corte portuguesa desde 1808, com pratos servidos à francesa e harmonizado com vinhos premium de grandes vinícolas brasileiras. Nesta edição especial, cada course será assinado por um renomado Chef de Cuisine.

“Resgatamos em detalhes a atmosfera do Período Imperial para que nossos convidados sejam transportados para o século XIX. É uma experiência absolutamente sensorial, que nos permite conhecer um pouco mais da história e dos costumes daquela época, que, apesar de tão importante do ponto de vista histórico, é muito pouco celebrada”, revela a sócia-diretora do Spa do Vinho, Deborah Villas-Bôas Dadalt.

Além do Baile, o Spa do Vinho oferece pacotes que estendem a “experiência imperial” para aqueles que puderem aproveitar os quatro dias do feriado de 7 de Setembro no Vale dos Vinhedos. Uma intensa programação foi preparada para os hóspedes, incluindo atividades como trilhas entre os parreirais, visitas às vinícolas locais, além de atividades especiais ligadas à data. Serão oferecidos ainda programas de tratamentos vinoterápicos no VINO.SPA, voltados para o relaxamento e o rejuvenescimento através do uso de polifenóis da uva.

O grande destaque fica para a noite do baile, quando a Orquestra Camerata abre os salões do hotel interpretando valsas e minuetos antigos, com os arranjos originais. A grande atração deste ano é a presença dos principais cantores do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Fernanda Schleder e Frederico de Assis, solistas de ópera.

SERVIÇO:

Baile Imperial – Celebração 10 Anos Spa do Vinho

Sábado (9), às 20h30min

Convite inclui Baile de Máscaras, Orquestra, Ópera, Balé e Banquete Harmonizado

Informações e Reservas: (54) 2102.7200 ou reservas@spadovinho.com.br

Endereço: Rodovia RS 444 km 21 Vale dos Vinhedos – em frente à Vinícola Miolo. Bento Gonçalves/RS

