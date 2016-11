Bairro de Berlim é evacuado após bomba da Segunda Guerra Mundial ser encontrada

Pelo menos 500 pessoas tiveram de deixar suas casas e locais de trabalho na tarde de quinta-feira (24) no bairro Zehlendorf, sudoeste de Berlim, após uma bomba da Segunda Guerra Mundial ser encontrada no terreno de uma construção civil.

A bomba foi desarmada no fim da tarde e a área foi liberada no início da noite para os moradores. A polícia considerou um alto risco transportar a bomba para outro local e, por isso, decidiu desarmá-la no terreno onde foi encontrada. O explosivo tinha 250 quilos, era de fabricação alemã e possuía um estopim russo.

Na área que foi evacuada estavam um asilo, um jardim de infância e parte de um hospital. Uma escola nas proximidades foi utilizada para acomodar as pessoas que não tinham outro lugar para ir.

Mais de 70 anos após o fim da Segunda Guerra, bombas não detonadas ainda são comumente encontradas na Alemanha. No ano passado, uma semelhante à encontrada nesta quinta-feira foi desarmada em Kreuzberg, também em Berlim.

