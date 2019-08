Falta de água: serviços do Dmae devem causar desabastecimento no bairro Santa Maria Goretti

A interligação da nova rede de água na Zona Norte será nesta terça-feira (13), às 9h, no bairro Santa Maria Goretti. A partir deste horário, deverá faltar água em toda a região. Esta deve ser a última etapa da desativação da rede antiga.

O abastecimento de água no local deve normalizar à noite, podendo demorar mais nas pontas da rede distribuidora. Vale lembrar que no retorno do abastecimento, pode ocorrer turbidez e cor na água, devido ao arraste de micropartículas inertes. As partículas não são prejudiciais à saúde e se desprendem eventualmente das paredes internas da canalização pela pressão d’água. Os consumidores podem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.

Se chover, o serviço será transferido para outra data.

