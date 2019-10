Os alunos do colégio General Álvaro Alves da Silva Braga, no bairro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre, contam agora com uma quadra poliesportiva, inaugurada nessa sexta-feira pela SES (Secretária Estadual da Educação). Além disso, a instituição de ensino teve reformados o piso e a parte elétrica das salas, bem como o gradeamento do prédio, a um custo total de R$ 97 mil.