Bairros da Zona Sul de Porto Alegre ficam sem água nesta terça

Nesta terça-feira (19), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza a manutenção de uma adutora na rua Dário Totta, 400, na Zona Sul de Porto Alegre. O abastecimento de água será interrompido, a partir das 8h30min, nos bairros Nonoai, Medianeira, Santa Tereza, Teresópolis e Vila Nova.

Durante os serviços, pode ocorrer falta de água também no Belém Velho, Campo Novo, Cavalhada, Cristal e Glória. A previsão é de que o fornecimento seja restabelecido a partir da madrugada de quarta-feira (20).

No retorno do abastecimento, poderá ocorrer turbidez e mudança de cor da água devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão, segundo o Dmae. Para eventual lavagem da rede ou do ramal predial, os consumidores devem fazer a solicitação pelo telefone 156, opção 2.