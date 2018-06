Consumidores que perderam o emprego formal e beneficiários de programas sociais são os que mais usam o rotativo do cartão de crédito, aponta pesquisa do Banco Central. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras transferem a dívida para o parcelado.

Deixe seu comentário: