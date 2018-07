No primeiro semestre deste ano, 10.361 condutores foram abordados nas 125 blitze realizadas pelas equipes do Balada Segura da EPTC em Porto Alegre. Entre os abordados, 1.212 (11,7%) sofreram autuação em razão de álcool ao volante, sendo 977 desses por recusa ao teste do etilômetro.

