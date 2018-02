As blitze da operação Balada Segura durante o feriadão de carnaval abordaram mais de 400 motoristas em Cidreira, Xangri-Lá e Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho. A fiscalização do Detran-RS, com apoio da Brigada Militar, aplicou 370 testes do bafômetro, totalizando 46 autuações de motoristas por flagrante de embriaguez ou recusa em se submeter ao teste.

