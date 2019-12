Rio Grande do Sul Balada Segura flagra motoristas embriagados na praia de Atlântida

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Os agentes aplicaram 87 testes de bafômetro Foto: Divulgação Os agentes aplicaram 87 testes de bafômetro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), a Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram, na noite de sábado (28) e na madrugada deste domingo (29), uma blitz da Operação Balada Segura na praia de Atlântida, no Litoral Norte gaúcho.

Durante a ação, foram abordados 98 veículos. Vinte e seis foram autuados por alguma irregularidade. Os agentes aplicaram 87 testes de bafômetro. O equipamento apontou consumo de bebidas alcoólicas por 15 condutores.

Treze CNHs (carteiras nacionais de habilitação) foram apreendidas e três veículos recolhidos.

Além da fiscalização, os motoristas abordados foram informados sobre os riscos de consumir álcool e dirigir e sobre a legislação de trânsito.

