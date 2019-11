A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,206 bilhão (R$ 4,7 bilhões) em outubro, dado mais fraco para o período desde 2014 (-US$ 1,188 bilhão, -R$ 4,4 bilhões), impactado por queda acentuada nas exportações. Em outubro, as exportações caíram 20,4% sobre igual mês do ano passado, pela média diária, a US$ 18,231 bilhões (R$ 72,5 bilhões).