Balança comercial registra menor superávit em nove anos para mês de julho

A balança comercial registrou o mais baixo superávit para meses de julho em nove anos. O principal motivo para a baixa foi a queda nas exportações de commodities (bens primários), como o petróleo e a soja. As vendas de soja têm sido impactadas pelos problemas sanitários da China, e o petróleo pela desaceleração da economia mundial.

O dado, que foi divulgado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (1º), demonstra a queda de 14,8% nas exportações de julho deste ano, em comparação a julho de 2018. As importações também caíram, cerca de 9% em comparação ao mesmo período no ano passado.

Com o resultado de julho, a balança comercial acumula superávit de US$ 28,369 bilhões nos sete primeiros meses do ano. O valor é 16,3% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (US$ 33,891 bilhões). As exportações somam US$ 129,896 bilhões, retração de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2018 pela média diária. As importações totalizam US$ 101,527 bilhões, recuo de apenas 0,9% pelo mesmo critério.

